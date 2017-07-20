Владимир Фесенко: Специфическое партнерство Лукашенко и Порошенко - это тактический союз

Очередная встреча президентов Украины и Беларуси является наглядным подтверждением сохранения и развития добрососедских и дружественных отношений между нашими странами

Александр Григорьевич Лукашенко и Петр Алексеевич Порошенко - очень разные люди, с абсолютно противоположной биографией, различными путями к президентству, с противоположными ценностями и идеологическими установками, включая отношение к России и Западу. Тем не менее, эти два очень разных человека и президента установили между собой очень неплохие отношения. Как объяснить эту парадоксальную ситуацию? Все очень просто. Этих людей, прежде всего, сблизили интересы двух государств, которые они возглавляют, а затем уже постепенно возникли и дружественные отношения.

Думается, решающую роль в этом сыграл приезд Александра Лукашенко на инаугурацию Петра Порошенко в июне 2014 г. Судя по всему, Петр Алексеевич очень оценил этот жест Александра Григорьевича и далее постарался отвечать взаимностью, несмотря на двойственную позицию Беларуси по отношению к конфликту на востоке Украины, и союзные связи Беларуси с Россией.

Специфическое партнерство Лукашенко и Порошенко - это тактический союз, своеобразная "дружба по расчету", в которой у каждой из сторон свой интерес. Общий и базовый интерес состоит в поддержании добрососедских отношений и развитии взаимовыгодной торговли. Понятен интерес Порошенко - украинский президент стремится обезопасить украино-белорусскую границу от возможной атаки россиян через территорию Беларуси. Также он стремится к тому, чтобы не допустить участия Беларуси и Казахстана в едином фронте давления на Украину под эгидой России. А вот в чем интерес Лукашенко? Дело в том, что захват Россией Крыма весной 2014 г. и война на Донбассе напугали и белорусов и казахов. К тому же Беларусь слишком зависит от России экономически и вслед за Россией пострадала от западных санкций и российских контрсанкций, а также от девальвации российского рубля. В этих условиях "Бацька" (как называют Лукашенко не только в Беларуси, но и на всем постсоветском пространстве) ищет противовесы российской гегемонии и пытается по мере возможности дистанцироваться от слишком агрессивного "русского медведя", не разрывая при этом союзных отношений с Россией. Для этого он периодически осуществляет символические и тактические маневры по отношению к Западу и Украине. Эти маневры также используются и для легкого шантажа России, чтобы даже в условиях экономического кризиса, который переживает РФ, сохранять льготы и преференции для белорусской экономики. Белорусский президент максимально использовал в своих интересах (для прорыва западной дипломатической блокады Беларуси) и тот факт, что столица его страны стала площадкой для переговоров об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Очередная встреча президентов Украины и Беларуси (уже вторая в этом году) является наглядным подтверждением сохранения и развития добрососедских и дружественных отношений между нашими странами. В этом ее главный смысл. От этой встречи не стоит ждать сенсаций. Обе страны заинтересованы, прежде всего, в расширении двусторонних торгово-экономических отношений (целый ряд договоренностей на этот счет был достигнут во время апрельской встречи двух президентов), развития приграничного сотрудничества и в том, чтобы с территории соседа не исходили военные и политические угрозы.

Владимир Фесенко

директор Центра политических исследований "Пента"