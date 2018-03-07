Владимир Фесенко: Триггер для Майдана

Недовольство среди населения растет. Саакашвили призвал граждан выходить на протест 18 марта. Есть риск, что митинги станут массовыми?

Такую ситуацию мы наблюдаем не впервые - да и не в последний раз. Подобные настроения уже были осенью прошлого года.

То, что происходит сейчас - это скорее эмоциональный всплеск. Я не вижу увеличение протестных настроений в массовом виде. Самая большая проблема - риск радикализации противостояния между антипрезидентской оппозицией, возглавляемой Саакашвили, и властью. Здесь с обеих сторон происходит усиление эмоций, в частности, агрессии.

Социологи подтверждают распространение протестных настроений. Более того, весь наш опыт свидетельствует о том, что когда социологические рейтинги показывают высокий уровень таких настроений, ничего особенного в стране не происходит. Все наши Майданы происходили тогда, когда уровень протестных настроений был ниже нормы. Сейчас он достаточно высок. И, наконец, он такой уже около трех лет.

Наши Майданы всегда происходили не из-за усиления протестных настроений как таковых, а из-за обострения политических противоречий. Сейчас эта проблема присутствует, поэтому риск таки существует.

И для того, чтобы что-то произошло, должен присутствовать эмоциональный возбудитель. В 2004 году таким триггером стало непризнание второго тура президентских выборов, да и сама по себе кампания стала катализатором. В 2013 году триггером стал немотивированный разгон студенческого активистского Евромайдана. Однако тогда общество сразу отреагировало и это был очень показательный момент. Через день после того, как те кадры показали по телевизору, на улицы вышли сотни тысяч человек. Так в Киеве возник большой Майдан.

Майданы происходили не из-за усиления протестных настроений

А что мы видим сейчас? На конфликт вокруг палаточного городка под Верховной Радой реагируют только активисты и политики -обществу безразлично.

В недавнем разгоне была агрессия с двух сторон - сначала активисты повели себя агрессивно по отношению к полицейским Нацгвардии, а затем и последние дали ответ. Главная опасность заключается во взаимной агрессии - этого и следовало опасаться на митинге 18 марта.

После последней и достаточно острой реакции на зачистку палаточного городка 3 марта, руководство страны, Нацполиция и МВД должны отдать приказ действовать очень осторожно, без эксцессов и проявлений чрезмерной жестокости. А вот агрессия со стороны митингующих, к сожалению, возможна - они сейчас очень заводные. И таких проявлений может быть больше.

Владимир Фесенко

Политолог, директор Центра политических исследований "Пента"