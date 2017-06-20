Владимир Огрызко: Фон для встречи Порошенко с Трампом позитивный.

Фон для встречи президента Украины Петра Порошенко с главой Белого дома Дональдом Трампом позитивный.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Ожидания в целом позитивные. Сам факт такой встречи говорит о то, что во внешнеполитической повестке Штатов Украина находится на приоритетных позициях. В политическом истеблишменте США сложилась ситуация, которую можно назвать проукраинской. Я имею в виду внутриполитические проблемы, с которыми столкнулся Трамп в контексте вмешательства РФ в американские выборы. Трампу сейчас ни в коем случае нельзя идти на любые уступки по российскому вопросу. Настроения в Капитолии позволяют Украине четко говорить о наших интересах", - отметил Огрызко.

По его словам, есть шанс достичь практических договоренностей по актуальным проблемам.

"Это и более активное продвижение Украины в НАТО, и получение вооружений, и поддержка реформ, которые идут медленнее, чем хотелось бы. Фон для визита позитивный, нужно только правильно им воспользоваться", - подытожил дипломат.

Давно ожидаемая встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом, для согласования которой понадобились поистине титанические усилия Киева, может состоятся уже во вторник, 20 июня. Украине удалось обойти в этом вопросе Россию: с Владимиром Путиным глава Белого дома, вероятно, проведет переговоры лишь в июле.

Важен и сам факт, и повестка встречи Порошенко с Трампом. Министр иностранных дел Павел Климкин лукаво анонсировал "немало интересных новостей". В центре внимания будут санкции против России, пути урегулирования конфликта на Донбассе и деоккупации Крыма, а также сотрудничество в сфере безопасности. Чего ожидать от визита Порошенко - разбирался "Обозреватель".

Альтернатива "Минску" и интересные идеи

Фоном для переговоров станет заявление государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, прозвучавшее на прошлой неделе. "Возможно, правительство Украины и правительство России смогли бы прийти к удовлетворительному решению через другую структуру, отличную от "Минска", но достигли бы целей "Минска", которым мы привержены", - отметил глава Госдепа.

Тиллерсон упомянул об этом между прочим во время обсуждения бюджета в Конгрессе, но впоследствии его слова подтвердила официальный представитель Государственного департамента Хизер Ноерт: "Если бы стороны пришли к какому- либо иному соглашению путем другого механизма, и если они были бы согласны к нему присоединиться и успешно выполнять, думаю, мы были бы открыты для поддержки такого механизма". Таким образом, высшее руководство США впервые отошло от концепции "безальтернативности "Минска" в публичной плоскости. Причем, за несколько дней до визита в Вашингтон Порошенко.

Всплывают в памяти слова Климкина, сказанные им после спонтанной встречи с главой Белого дома в мае. Глава МИД подчеркнул, что у Трампа есть некие "интересные идеи" относительно давления на Россию и урегулирования конфликта на Донбассе. Вариации этих идей, степень их новаторства, да и реальное их наличие - главная интрига переговоров.

Важный аспект - сам Порошенко отправился в Вашингтон с обновленной повесткой. В разгаре переговоры о законопроекте, который должен внести коррективы в государственную политику относительно восстановления территориальной целостности. "Это основы для разработки стратегического видения того, как восстановить суверенитет и территориальную целостность над ОРДЛО", - заявила представитель президента в Раде Ирина Луценко. Речь идет не о введении военного положения, но о правовом усовершенствование ситуации, поскольку режим АТО, по мнению правящих сил, уже не отвечает запросам времени.

Взятый в оцепление Трамп

Еще два события, которые формируют позитивный фон для визита: подписание Меморандума о сотрудничестве между парламентами Украины и США и решение Сената о наложении новых и законодательном закреплении уже действующих санкций против России. К администрации ни то, ни другое не имеет отношения, однако Трамп не может полностью игнорировать позицию Капитолия.

В раскаленном скандалами американском истеблишменте сложилась выгодная ситуация для Украины. Трампа взял в оцепление антироссийски настроенный Конгресс, причем с благословления обеих партий. Для главы Белого дома поле для маневра значительно сузилось, а выраженная проукраинская позиция могла бы помочь ему выбить оружие из рук оппонентов, которые не списывают со счетов сценарий импичмента.

Вероятно, именно поэтому многостороння встреча с Путиным состоится спустя три недели после двусторонней встречи с Порошенко. Трамп хочет обезопасить себя от инсинуаций и нового витка "российского" скандала, что весьма разумно. Если допустить, что президент США действительно хочет озвучить некие предложения по мирному процессу, ввиду внутриполитических причин он не может сделать это после беседы с Путиным, а вот после переговоров с Порошенко - вполне.

Не ясно, как к гипотетическим договоренностям отнесется Европа, которая на данный момент курирует мирный процесс и не жаждет более активного вовлечения США. Да и насколько революционными будут переговоры по Донбассу - огромный вопрос. Пока стратегия американской администрации на этом направлении выглядит очень сырой. Зато, судя по заявлениям МИД, есть основания надеяться на некие важные решения в сфере безопасности между Украиной и Штатами.

В любом случае встреча президентов - дипломатическая победа Киева. Главное - суметь претворить ее в политическую.

Вместе с тем, Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон проведет ряд важных встреч с руководством США. Об этом он рассказал во время общения с украинской громадой, говорится на официальном сайте главы государства.

"У нас будет фантастическая программа. Очень важно, что встреча моя, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина. Для того, чтобы все были вооружены информацией, чтобы никому не оставить шанса на несправедливость", - заявил президент.

Он проинформировал, что в ходе визита проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.

"Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики", - сказал Порошенко.

По информации "Интерфакс-Украина", во вторник утром, 20 июня, президент Украины встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом, после этого у него состоятся переговоры с Трампом. Кроме того, в этот же день, глава украинского государства проведет переговоры с министром обороны Джеймсом Меттисом, с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард и президентом Всемирного банка Джимом Ён Кимом.

Ожидается, что по итогам переговоров с Трампом, Порошенко пообщается с представителями СМИ.

Вместе с тем, Порошенко уже провел первую встречу в США.