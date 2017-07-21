Владимир Огрызко: Грузия и Белоруссия. Что подписал Порошенко

Каким должно быть сотрудничество между Киевом, Минском и Тбилиси.

Украина и Грузия подписали декларацию о стратегическом партнерстве во время визита президента Украины Петра Порошенко в Тбилиси.

У обеих стран точно совпадают внешнеполитические приоритеты. Как Грузия, так и Украина поставили своей целью присоединение к НАТО и ЕС. А это ключевые направления, которые определяют собственно весь ход реформ, которые происходят на Западе. План действий, который надо выполнить для двух государств, практически одинаков. Безусловно, учитывая национальные особенности и степень готовности, это дает возможность не только сотрудничать, но и синхронизировать усилия двух стран. Особенно во внешней политике. Поэтому я вижу очевидный резон в том, что наши страны зафиксировали этот высокий уровень возможных отношений. Единственное, чтобы это не было просто лозунгом, нужно его ежедневно наполнять определенным содержанием и тогда это даст положительный синергетический эффект и результат.

Чтобы достичь результата, должны просто посмотреть на направления этого взаимодействия в различных сферах деятельности. В политической части это должна быть очень активная внутренняя работа, как в украинском, так и грузинском обществах. Мы должны достичь тех критериев членства, которыми сегодня оперируют НАТО и ЕС, а здесь у нас максимум возможных тем для взаимодействия, начиная с борьбы с коррупцией и заканчивая модернизацией политической системы. Если мы откроем текст соглашения об ассоциации в политической части, то увидим насколько там много вещей, которые мы совместно должны решить.

Если брать экономические вещи, то работы полно. Если только вспомнить, что мы можем сделать совместно с Грузией в Черноморском регионе, этого будет уже достаточно. Мы наконец должны соединить Украину с Грузией таким транспортным мостом, который позволит обеим странам максимально зарабатывать на этом. Но этот мост должен быть построен на основе свободной рыночной экономики, отсутствия дискриминации и работать по стандартам европейского союза.

Я уже не говорю о военной сфере, где у нас просто есть неисчерпаемое поле возможностей, потому что армии двух стран должны стать адаптированными к стандартам альянса, а следовательно, должны использовать возможности друг друга, чтобы наши военные получили такой стандарт.

Любая отрасль сотрудничества с Грузией предусматривает чрезвычайное количество конкретных вещей, которые нам нужно выполнять.

С другой стороны в ближайшие два дня на Украине будет находиться президент Белоруссии Александр Лукашенко. И здесь надо исходить из одной понятной истины: страна должна иметь со всеми своими соседями лучшие отношения. Нам не повезло иметь страну-агрессора — Российскую Федерацию — с какой нормальные отношения не складываются из-за ее цивилизационной дикости. Это уже не наша проблема. А когда Россия вернется к цивилизации, не знает видимо никто. Поэтому здесь мы должны сделать исключение.

Но относительно других стран, мы должны прийти к выводу, что можем и должны иметь нормальные отношения. В случае с Беларусью, это должно безусловный приоритет, хотя мы должны понимать, что самостоятельной роли, к сожалению, Белоруссия сегодня играть не может. Но это не значит, что мы не должны иметь с этой страной контакты и диалог, не говоря уже о довольно понятных экономических интересах. В частности, речь идет об известном транспортном коридоре Балтийское-Черное море, которым можно очень серьезно оживить взаимовыгодные двусторонние торговые отношения и получать от этого прибыль. Здесь я вижу в основном экономическое измерение. Потому что в политических или военно-политических вопросах из-за позиции Москвы Минск сделать собственноручно ничего не сможет и не сделает.