Владимир Огрызко: Задача для Украины на 2018 год

В отношениях с Западом нам следует быть честными и откровенными, не нужно говорить одно, а делать другое.

Если рассматривать общие внешнеполитические дела, то ситуацию будут определять несколько моментов. В частности, что будет происходить по линии отношений России и США. Уже в январе — феврале мы увидим, что антироссийские санкции, принятые США еще полгода назад, начнут давать результаты, особенно после опубликования списка коррупционеров в высшем российском руководстве, которые прячут свои деньги на Западе. Это будет одним из важных факторов, которые будут влиять на российско-американские отношения, и, так или иначе, отразятся на Украине.

Мне кажется, что в следующем году санкции США против России будут продолжаться. А раз так, то и влияние США на позицию ЕС также будет достаточно весомым. Приведет ли это к кардинальным изменениям в позиции России? Возможно. Не исключаю, что именно эти вещи, а также ужесточение санкций в таких сферах, как банковская, энергетическая и ноу-хау, все-таки заставят Россию постепенно отступить, стараясь при этом сохранить лицо. Каким образом это будет сделано? Здесь вопрос остается открытым. Путину важно считаться победителем, а не лузером. И вряд ли это будет легкая ситуация для Кремля. Но я не исключаю, что под давлением санкций ему придется отступить. И это тоже будет для Украины чрезвычайно важным внешнеполитическим результатом. Мне кажется, что задача Украины в этом плане — максимально способствовать тому, чтобы антипутинские санкции усиливались.

В отношениях с Западом в 2018 году нам следует быть честными и откровенными. Нам не нужно говорить одно, а делать другое. И в этом плане, пожалуй, проблем не избежать. Потому что, к сожалению, правильные лозунги, которые провозглашаются, не всегда совпадают с конкретными действиями, которые от нас ждут. Те проблемы, с которыми мы сегодня боремся, — коррупция, неэффективность управления — все это могло бы делаться гораздо быстрее и успешнее. И Запад нам этого прощать не собирается, так же, как и делать скидку на войну. Нам неоднократно говорили о том, что коррупция в большей степени негативно влияет на нас, чем война на Востоке.

Если говорить о Западе, не могу не добавить о проблемах, которые возникли с нашими ближайшими соседями — Польшей и Венгрией. Вот как раз в этом вопросе власти нужно быть спокойной и последовательной, не бояться четко говорить о том, Украина — это страна, где есть своя история, культура, язык и традиции, которые мы будем защищать. Здесь линия должна быть твердой. И это тоже наша задача на 2018 год.