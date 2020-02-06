Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого главой Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого главой Львовской областной государственной администрации и представил его общественности.

"У нас есть ваш человек - львовянин Максим Козицкий... Человек опытный, профессиональный. Мы искали сильного менеджера - вот он. Я хотел бы его поздравить", - сказал Глава государства, представляя нового главу ОГА в ходе рабочей поездки на Львовщину.

По словам Президента, Максим Козицкий будет координировать все проблемные вопросы области в сотрудничестве с недавно назначенным вице-премьер- министром - министром развития общин и территорий Денисом Шмыгалем.

Справка. Максим Козицкий - предприниматель. Родился в 1981 году во Львове. Учился во Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого по специальности "Лечебное дело" (магистр медицины). Также окончил Национальный университет "Киево-Могилянская академия" по специальности "Менеджмент организаций" и Львовский национальный университет им. Ивана Франко ("Специалист по учету и аудиту").

Работал врачом-интерном по хирургии в Львовском национальном медицинском университете им. Данила Галицкого, затем - врачом-методистом Львовского областного центра здоровья. В 2007-2010 годах - член наблюдательного совета ООО "Укрнефтегазинвест". С 2010 до 2014 года был заместителем генерального директора по общим вопросам ООО "Укрнефтегазинвест". В 2014-2016 годах - заместитель генерального директора ООО "Прикарпатская энергетическая компания".

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