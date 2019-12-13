Владимир Зеленский: "Стена" на Донбассе уже есть, а нам нужно решать, как вернуть людей

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что возведение так называемой стены на границе с оккупированной территорией Донбасса - это последний и нежелательный вариант решения конфликта на востоке страны.

В эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" Глава государства напомнил, что в ходе недавнего заседания Совета национальной безопасности и обороны было утверждено пять планов реинтеграции Донбасса и возвращения наших территорий.

"Для меня это (возведение стены. - Ред.) - не план "Б", а план "последняя буква". Это последний план. Я пока очень не хотел бы, чтобы мы применили именно этот план, потому что эта "стена" - я об этом говорил откровенно - она уже есть, то есть нам нужно решать, как вернуть людей, их менталитет, их понимание, что они украинцы. Это очень важно", - сказал Президент, отвечая на вопрос, когда власть может пойти на реализацию плана "Б" - возведение так называемой стены.

Глава государства подчеркнул, что необходимо двигаться вперед и искать пути решения проблемы. "Пять лет ждать, стрелять и терять украинцев мы точно не собираемся", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что если будет построена настоящая стена, то это уже будет другое "государство", которое Украина не признает.

"Мы детально прорабатывали эти планы. Мы понимаем, что если будет стена, то нам нужно будет создать все условия для украинцев, которые пребывают на временно оккупированных территориях и чувствуют себя украинцами, чтобы они приехали к нам. Потому что за стеной тогда будет другое даже не государство, а - извините за такое слово - другая местность, где будут только боевики", - сказал он.

Президент України

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