26 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Парламентской ассамблеи НАТО Мадлен Мун.

Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, в частности состояние реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО.

Также шла речь об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков.

Глава государства подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры.

Он также поблагодарил Парламентскую ассамблею НАТО за стойкую и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский выразил надежду, что наблюдатели Парламентской ассамблеи будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля, поскольку это важно для Украины.

"Эти выборы - не только запрос и требование общества. Это не просто мое политическое решение о роспуске парламента. Самое главное, кроме запроса общества, - это значительное количество реформ и законопроектов, в которых сейчас нуждается наша страна, и невозможность их принятия сегодняшней Радой", - сказал Глава государства.

Президент України

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