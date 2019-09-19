Владислав Скальский назначен главой Винницкой ОГА

Президент Владимир Зеленский назначил главой Винницкой ОГА Владислава Скальского.

На сайте президента Украины появился указ No706/2019, которым назначается новый глава Винницкой областной государственной администрации.

- Назначить Скальского Владислава Владимировича главой Винницкой областной государственной администрации, - гласит текст указа.

Ранее Скальский работал заместителем городского главы Винницы.

Также президент Владимир Зеленский указом No705/2019 уволил Валерия Коровия с поста главы ОГА.

Соответствующее решение было принято в связи с "завершением срока полномочий президента Украины".

Главой Николаевской ОГА назначили Александра Стадника.