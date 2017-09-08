Власть продолжает чинить препятствия въезду Саакашвили в Украину

Служба автомобильных дорог Львовской области начала проводить ремонтные работы на дороге госзначения Львов-Краковец.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Юрий Сытник - "Поинтересовался, не планируют ли ремонтные работы к встрече Саакашвили? Конечно планируют! Как же может личный враг самого Путина въехать в Украину по непоремонтований дороге!" .

В свою очередь, пресс-служба партии Саакашвили "Рух нових сил" сообщила об отмене рейсовых маршрутных такси "из Львовского железнодорожного вокзала по направлению к границе с Польшей".

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Вместе с тем, другой активист - на этот раз, Дмитрий Кравченко - на уже своей странице в Facebook заявил о блокировании МВД-шниками харьковских активистов, направляющихся к западной границе для встречи Саакашвили - "Выезд из Харькова. Нас заблокировали, не выпускают, причины не объясняют. Требовали предоставить список всех пассажиров автобуса. По требованию составить протокол задержания, отказываются. Немного загрузили их, сказали, что можем ехать".

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