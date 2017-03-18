Власть запустила процесс развала уголовного дела в отношении Насирова - эксперт

Есть основания полагать, что уголовное дело в отношении отстраненного главы ГФС Украины Романа Насирова просто "спустят на тормозах".

Такую точку зрения в комментарии корреспонденту ГолосUA высказал политолог Руслан Бортник.

"Судя по ситуации, которую мы наблюдаем в последнее время можно предположить, что "дело Насирова" будет разваливаться. То есть все спустят на тормозах, и через некоторое время мы о нем забудем. Какие-то ситуативные эскалации, конечно же, возможны, и НАБУ может попытается предъявить Р. Насирову новые обвинения, но по "делу Онищенко", мы скорее всего забудем. Более того, я не исключаю того, что Р. Насиров вернется на свою должность по решению суда через некоторое время", - отметил Р. Бортник.

Политолог добавил, что упрощение условий ареста подозреваемого, а именно - внесение залога за Р. Насирова и электронный браслет - является явным сигналом, первым "звонком того, что дело разваливается, и никто не заинтересован сажать главу ГФС".

"Интерес проявлялся не к самому Р. Насирову, а только к его должности. Его сняли, а для того чтобы он не заговорил, отстраненного главу ГФС отпустили под залог", - резюмировал Р. Бортник.

Напомним, 16 марта за главу Госфискальной службы Р. Насирова внесли залог в 100 миллионов гривен. Он подозревается в нанесении ущерба в 2 миллиарда гривен. По данным следствия, он принимал необоснованные решения об отсрочке рентной платы за добычу полезных ископаемых.

По информации защиты Романа Насирова, в указанном уголовном деле около 500 томов материалов досудебного расследования.

Напомним, главу Государственной фискальной службы Романа Насирова НАБУ подозревает в сотрудничестве с Александром Онищенко в деле по поводу газовых сделок. Насирову инкриминируют хищение государственных средств на сумму свыше 2 млрд грн.

2 марта Насирова задержали в столичной больнице "Феофания". 3 марта Кабмин отстранил руководителя ГФС Романа Насирова от исполнения служебных обязанностей.