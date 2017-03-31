Власти Панамы отказали Каськиву в предоставлении политического убежища

Бывшему главе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владиславу Каськиву власти Панамы отказали в статусе политического беженца. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Евгений Енин на своей странице в Facebook.

"Власти Панамы отказали Каськиву в статусе политического беженца. Это еще не финал, но значительный шаг вперед", - написал он.

Еще в октябре прошлого года ГПУ сообщала о том, что процесс экстрадиции Каськива может затянуться на 9 месяцев.

Также в ГПУ утверждали, что Каськив будет пытаться обжаловать решение Панамы о политическом убежище и оттягивать экстрадицию.

"В случае, если господин Каськив не будет обжаловать решение компетентных органов Республики Панама (о предоставлении политического убежища, - ред.), то она в ближайшее время будет завершена. Никаких иллюзий в том, что господин Каськив будет пытаться затянуть этот процесс, у нас нет. Мы рассчитываем, что процесс продлится около 6 месяцев. После этого до 3 месяцев будет процедура экстрадиционной проверки", - сообщал тогда Енин.

В августе 2016 года Генпрокуратура сообщила о задержании Каськива панамскими правоохранителями. Позже стало известно, что суд Панамы арестовал его на 40 суток. В сентябре прошлого года суд Панамы избрал для Каськива меру пресечения в виде залога в 600 тыс. долларов.

Напомним, в октябре 2016 года Каськив внес залог и вышел из тюрьмы.