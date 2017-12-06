Вмешательство в работу НАБУ угрожает антикоррупционным расследованиям, - МИД Британии

Вмешательство в работу Национального антикоррупционного бюро Украины угрожает антикоррупционным расследованиям. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Великобритании.

В частности, сообщается, что в Британии опасаются срыва борьбы с коррупцией в Украине.

"Коррупция остается главной угрозой стабильности и национальной безопасности Украины и называется электоратом страны как проблема номер один. Борьба с ней имеет основополагающее значение для европейского выбора Украины и ее стремления стать современным, процветающим и демократическим государством", - говорится в заявлении.

МИД Британии подчеркнул, что страна вкладывает значительные ресурсы в деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины.

"Недавние события, в том числе вмешательство в расследование НАБУ и разоблачение тайных агентов, являются тревожным признаком того, что будущее независимых антикоррупционных расследований находится под угрозой. Мы надеемся, что те, кто занимают руководящие должности, продемонстрируют лидерство в продвижении реформы, направленной на искоренение коррупции", - добавили в британском МИД.

Напомним, ранее в Евросоюзе заявили, что Генеральная прокуратура Украины подрывает процесс борьбы с коррупцией в Украине.