Вместе с Богданом из Офиса президента уволится его зам Смирнов

Заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов в скором времени покинет занимаемый пост

Об этом "ДС" сообщили информированные источники.

Отметим, он окончил Киево-Могилянскую академию по специальности "Правоведение", после чего с 2002 по 2006 годы работал юристом в частном секторе.

Кроме того, с 2006 по 2012 годы работал на государственной службе, занимая должности Руководителя юридического департамента Государственного комитета по вопросам государственного материального резерва, заместителя директора департамента хозяйственного обеспечения Службы безопасности Украины, начальника управления земельных ресурсов Запорожья.

С 2012 года занимал должность члена наблюдательного совета Государственной банковского учреждения "Украинский банк реконструкции и развития".

В 2017-м Смирнов создал адвокатское объединение Smyrnov Law Office, слоганом для компании он выбрал цитату филосова Цицерона "More law, less justice". Дословно фраза переводится как "Больше законов - меньше справедливости".

Отметим, Смирнов является близким другом бывшего руководителя Офиса президента Андрея Богдана, и покинет свой пост в ближайшее время.

Напомним, сегодня, 11 февраля, президент Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса главы государства. Сразу же после этого на должность главы ОП был назначен бывший советник президента Андрей Ермак.