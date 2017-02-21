Вместо А.Савченко место в Раде займет Ю.Буглак

Место главы Николаевской ОГА Алексея Савченко, который сложил полномочия народного депутата в Верховной Раде займет Юрий Буглак, передает УНН со ссылкой на сайт ЦИК.

Согласно избирательного списка партии "Блок Петра Порошенко", следующим депутатом, который будет представлять БПП в парламенте станет Юрий Буглак.

Согласно биографии кандидата в народные депутаты, опубликованной Центризбиркомом, Ю.Буглак является главным юридическим советником дочернего предприятия "Кондитерская корпорация "Рошен".

Он включен в избирательный список под No81.

Как сообщал УНН, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Алексея Савченко.