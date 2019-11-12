Вместо Луценко в Раду проходит Вятрович - нардеп

Бывший руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пройдет в парламент по списку "Европейской солидарности" вместо нардепа Ирины Луценко.

Об этом с трибуны ВР заявил нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский.

Перед голосованием за прекращение полномочий Луценко он заявил, что это "большая потеря" для украинского парламента.

"В очереди за Ириной Луценко шла Наталья Бойко. Чтобы в парламент вместо нее зашел Владимир Вятрович, эта Наталья Бойко сняла кандидатуру и оказалась советницей нашего премьера-министра, - заявил Бужанский.

Ранее сообщалось, что место Ирины Луценко в парламенте от "Евросолидарности" займет бывший замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко.

Напомним, парламент поддержал досрочное прекращение полномочий нардепа от "Европейской солидарности" Ирины Луценко.

Как известно, Луценко решила сложить мандат нардепа по состоянию здоровья.

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