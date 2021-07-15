ВМС України отримали перший ударний безпілотник Bayraktar TB2

Військово-морські сили України отримали перший ударний безпілотник Bayraktar TB2. Зараз він проходить останні приймальні випробування.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Безпілотник буде використовуватися для спостереження і прикриття узбережжя та акваторії Чорного й Азовського морів. За потреби він може застосовуватися для ураження надводних та наземних об'єктів противника.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Міноборони отримає додаткову партію з п'яти БПЛА Bayraktar TB2 протягом 2021 року.

В грудні 2020 року міністр оборони України Андрій Таран підписав угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних Сил України.



