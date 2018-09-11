ВМС Украины начали усиление защиты в Азовском море

Для усиления защиты в Азовском море в Бердянском морском торговом порту был спущен на воду первый бронекатер "Лубны" (проект "Гюрза-М") Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в этом море. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает УНН.

"Вчера (9 сентября - ред.), во исполнение поручения Президента Украины,.. с целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, которые направляются в Мариупольский и Бердянский морские торговые порты, в Бердянском МТП был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море "Лубны" (проект "Гюрза-М"). Уже в ближайшее время он будет не один", - сообщил Лавренюк в Facebook.

Напомним, недавно Президент Петр Порошенко провел заседание СНБО, на котором, в частности, рассматривался вопрос мероприятий по национальной безопасности в районе Азовского моря.

Так, СНБО утвердил комплекс мер, направленных на защиту национальных интересов в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. В частности речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создании там корабельно-катерной группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры, обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием и др.

