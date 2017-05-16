В.Небоженко: Президент опоздал с санкциями против российских соцсетей и телеканалов на три года

Президент Украины Петр Порошенко опоздал с решением вводить санкции против российских соцсетей и телеканалов - это нужно было делать еще три года назад. Сейчас же Россия активно проникла во все структуры и теперь им, в общем-то, и не опасно. Такое мнение высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, комментируя ввод санкций против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов в указе Президента Украины Петра Порошенко, передает УНН.

"Он очень опоздал с этим решением, на целых три года. Это надо было принимать одновременно в рамках пакета решений об организации АТО в Украине. Я не вижу в этом уже большого эффекта. Россия, воспользовавшись трехлетней пассивностью в информационном поле, активно проникла во все структуры и теперь им, в общем-то, и не опасно. У меня довольно негативное отношение. Сейчас это никакой роли не играет. То, что сделал - хорошо, но опять же таки - поздно. Россия уже укоренилась в украинском информационном пространстве, аудиовизуальных ландшафтах. Для начала Президенту нужно было придти и переговорить с политическим и экономическим руководством", - сказал В.Небоженко.

По мнению эксперта, есть украинские телеканалы, которые отравляют сознание наших граждан и вот решение этой проблемы дало бы колоссальный эффект.

"Для пользователей я не думаю, что это что-то поменяет. Очень многие порвали свое участие в соцсетях во время начала конфликта. А сейчас остались те, кто просто будет искать выход... Этот указ не учитывает серьезных профилактических и прогнозируемых действий, которые устраивает "российский интернет" в Украине. Они устраивают прочистки во всех структурах, так что подготовились к этому. Они будут продолжать работать, только под другими вещами", - считает В.Небоженко.

В тоже время, с точки зрения пиара, эксперт считает такой шаг правильным и связывает его со скандалом, который разгорелся вокруг младшего сына Президента.

"И я думаю, он правильно поступает, с точки зрения пиара. Но с точки зрения политики - это поздно", - резюмировал В.Небоженко.

Как сообщал УНН, Президент ввел санкций против "ВКонтакте", "Мэйл.ру" и ряда российских телеканалов.