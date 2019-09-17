Внеочередные выборы мэра Киева могут пройти 8 декабря

Народные депутаты от президентской фракции "Слуги народа"внесла предложила внести изменения в ныне существующий закон о столице, в котором предлается провести внеочередные выборы мэра Киева 8 декабря 2019 года.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Кроме того, данный законопроект предполагает разделение должностей главы Киевской городской государственной администрации и мэра Киева. Так, в законопроекте указано, что глава КГГА назначается Президентом и не может занимать никакие другие должности.

На данный момент мэр Киева автоматически возглавляет и КГГА.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности мэра Киева Виталия Кличко и властных структур столицы.