Внешнего аудита системы е-декларирования в ближайшее время не будет

Проведение независимой экспертизы (аудита) системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" не было поддержано двумя из четырех членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Поэтому проведение независимой технической экспертизы реестра е-декларирования откладывается. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Вопрос проведения независимой экспертизы (аудита) системы "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" не было поддержано двумя из четырех членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Это означает, что начало проведения независимой технической экспертизы реестр е-декларирования откладывается", - говорится в сообщении.

Решение не поддержали Руслан Радецкий и Руслан Рябошапка.

Ожидается, что экспертиза позволит установить причины, которые привели к перебоям работы реестра, и установит источник их возникновения.

Напомним, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции инициировало проведение независимой технической экспертизы реестра в связи с ситуацией, сложившейся с функционированием информационно- телекоммуникационной системы при проведении второй волны е-декларирования в конце марта 2017 года.

В аудиторскую комиссию предложено включить народных депутатов Украины, международных экспертов, представителей институтов гражданского общества, а также отечественных специалистов в сфере предотвращения коррупции.

Как сообщал УНН 21 апреля, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак предложила создать в НАПК службу работы с реестром е-деклараций.