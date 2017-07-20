Во сколько Украине обходится Минск-2

О переговорах в "нормандском формате" в Минске говорят многое и разное. Но еще никто не смотрел на тему немного с необычной стороны.

Например, никто не попытался задать вопрос "сколько это всё стоит?". Я не имею в виду рассуждения о политических перспективах урегулирования конфликта на Донбассе, оценке длинных комбинаций и т. д.. Просто и в лоб - сколько положили в кассу за услуги Беларуси как переговорной площадки?

Если помните, то в 2014 году в Минске состоялись несколько переговоров, начиная от стран Таможенного Союза-ЕС-Украины, заканчивая так называемым "Минском-1". Потом был год 2015 с Минском-2 и дальнейшие регулярные посиделки переговорщиков в беларуской столице, продолжающиеся по сей день.

Мы задались вопросом о том, кто платит за выпивку и остальное. Беларусы, как известно, народ прижимистый. Ещё после Минска -2 Александр Лукашенко сетовал, что гости, дескать, выпили несколько вёдер кофе.

Александр Григорьевич, говорил, что не жалко на доброе дело, но в то, что он налил бесплатно верилось слабо. Причём, зная историю его поведения и зная менталитет земляков я почему-то был уверен, что кроме внешнеполитических печенек будут выбивать и "деньги в кассу". Кормить на шару - жаба задушит.

Одним словом, в преддверии новой встречи президентов, полез в статистику, которую предоставляет Укрстат. Есть там такая категория "Державні та урядові послуги". Смотрим, ищем и находим.

Украина постоянно покупает "государственные и правительственные услуги" у беларуского правительства (извините за тавтологию). Во времена споров об участии Украины в СНГ или игрой Януковича в выбор между ЕС и ТС Беларусь исправно брала деньги за работу структур Содружества независимых государств. Украина входила в структуру с оговорками, но деньги платила. Так, например в 2013 году накапало 1,5 млн баксов "за содружество" и мелкие услуги в деле работы с российским рынком (помним торговые войны и контрабас через беларускую территорию). В 2014 году страна приняла решения о выходе из СНГ, подготовила документы, в Раду был внесён соответствующий законопроект, который... не был проголосован до сих пор. Тем не менее, "за содружество" Киев вроде не платит. А вот по Минску деньги капают. В январе- марте 2014 упало сразу 98 млн. гривен за "деловые услуги" - если помните, тогда семья деньги из Украины выводила, а некоторые деятели даже в Беларуси думали убежище попросить. Лукашенко деньги перевёл, за постой взял, но убежища не дал, а "за перевод" срубил немного зелени. Тем не менее, со второго квартала 2014 года (как раз начались разговоры о переговорах в Минске) в графу "Державні та урядові послуги" вновь закапали зелёные из Украины. Уже от нового правительства.

Потом были долгие переговоры, встречи, рабочие группы. И были деньги за кофе:

А первый квартал 2017 закончился суммой 236,1 тысяча долларов США. Мелочь, конечно, но учитывая, что за 3 месяца "выбрали" 40% объёмов проплат за 2016 год - печеньки в Минске подорожали.

Как говориться, мелочь, а приятно. Возможно, эпохальный Минск-2 был и бесплатно, но беларусы - прижимистые. Лукашенко зарабатывает не только на креветках, фуагра, манго, но и на "геополитическом кейтеринге", который включает кофе, воду и булочки. Вот так - копеечка к копеечке, батька Лукашенко и петляет между Западом и Россией.

Игорь Тышкевич, "Хвиля"

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