Во внеочередном заседании Рады примет участие Зеленский, - Стефанчук

Президент Владимир Зеленский планирует посетить внеочередное заседание Верховной Рады, которое он инициировал созвать на 4 марта

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов, первый заместитель головы Рады и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук , сообщает Радио Свобода .

"Я буквально только что связался, он сказал:" Да, я буду ". И это абсолютно нормально, ведь президент тоже хочет видеть, каким образом осуществляется то, что он имел право инициировать", - сказал Стефанчук.

Напомним, Верховная Рада соберется 4 марта по требованию президента Владимира Зеленского.

Рада на внеочередном заседании в среду, 4 марта 2020 года, в частности, рассмотрит кадровые перестановки в Кабинете Министров.