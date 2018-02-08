Во время Майдана власть пыталась ввести армию в Киев, - экс-глава Генштаба

В феврале 2014 года руководители Минобороны, СБУ и ГПУ пытались убедить главнокомандующего ВСУ Владимира Замана направить армию на подавление протестов Евромайдана

Об этом Замана заявил в четверг на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича в Оболонском райсуде Киева.

"В течение недели происходили попытки подготовить приказ о применении Вооруженных сил Украины в Киеве", - заявил он.

По словам экс-командующего, это делал тогдашний министр обороны Павел Лебедев "с целью усиления объектов и наведения конституционного порядка в столице".

Он рассказал также, что 18 февраля 2014 года встречался с главой СБУ Александром Якименко и генпрокурором Виктором Пшонкой.

По словам Заманы, они пытались убедить его в том, что и законодательство, и введенній в тот момент план антитеррористической операции позволяют применить ВСУ для подавления акций протеста.

При этом, отметил он, о применении оружия его никто не просил.

Бывший главнокомандующий сообщил, что согласился лишь на перекидывание военных вертолетов в Васильков Киевской области.

Напомним, 7 февраля районный суд Киева продлил рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.