Во время встречи с лидерами фракций Гройсман и Порошенко выходили разговаривать с МВФ.

Первые подробности

В Администрации президента завершилась встреча политической верхушки Украины. К Петру Порошенко на переговоры пришли премьер-министр Владимир Гройсман, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и лидеры парламентских фракций и групп. Говорили о блокаде Донбасса и отсрочке из-за этого рассмотрения вопроса о выделении Украине кредита от МВФ на 1 млрд долларов.

"Разговор в осовному касалась налаживания работы парламента, поиска точек соприкосновения между парламентом и Кабмином. Мы договорились, что меморандум с МВФ будет объявлен, как только он будет подписан. Также мы проанализировали последствия блокады", - сказала заместитель председателя фракции "Блока Петра Порошенко" Ирина Луценко, которую цитирует "Украинская правда".

Также говорили о том, что делать в ситуации, если МВФ не выделит очередной транш.

Луценко рассказала, что во время встречи Гройсман выходил на переговоры с МВФ, а Порошенко позвонил в МВФ уже после переговоров.

Рассмотрение вопроса о предоставлении транша Украине пока что перенесли на конец марта.

Другие лидеры фракций на условиях анонимности рассказали, что Порошенко на встрече вел себя достаточно спокойно, на личное не переходил.

"Если честно, встреча была, чтобы встретиться. Мы уже все это слышали. Но хорошо, что начали нас приглашать", - сказал один из нардепов.

"Эмоционально выступал Ляшко, но он всегда так выступает", - добавил другой нардеп.

Сам Олег Ляшко рассказал журналистам, что в Администрации президента видел в тот вечер также экс-премьера Арсения Яценюка и экс-главу АП Бориса Ложкина.

Напомним, МВФ отложил рассмотрение вопроса о выделении очередного транша кредита Украине в размере 1 млрд долларов. Причина - пересмотр программы через корректировки макроэкономических показателей, что вызвано блокированием активистами торговли с оккупированным Донбассом и как следствие - решение СНБО о прекращении торгово-транспортного сообщения с ОРДЛО.

Ранее Порошенко обвинил в отсрочке транша МВФ организаторов блокады на Донбассе.

МВФ отложил решение о выделении очередного транша Украине

В Минфине говорят - чтобы посчитать экономические последствия торговой блокады ОРДЛО. Сторонники блокады обвиняют власть в неэффективной борьбе с коррупцией. Говорят, что ключевой кредитор Украины взял паузу именно поэтому. Киев ожидал получить миллиард долларов.

Порошенко заявил о стабилизации украинской экономики

Президент заявил, что сейчас украинская экономика стабилизировалась, и мало того - показывает успехи. Владимир Гройсман добавил, что в этом году главная задача власти - пенсионная реформа. При этом, по словам президента, Украине удалось убедить МВФ провести эту реформу без повышения пенсионного возраста.

По материалам Украинская правда