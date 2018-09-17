Во время встречи в нормандском формате главы МИД обсудят отправку на Донбасс миротворцев ООН - Климкин

По словам Климкина, этапы работы миссии ООН расписаны таким образом, чтобы РФ не могла их сорвать

Во время ближайшей встречи в нормандской формате главы МИД стран участников планируют обсудить отправку на Донбасс миротворческой миссии ООН.

Об этом в комментарии Радио НВ на полях YES - 2018 рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Он отметил, что ранее Россия настаивала лишь на собственном формате введение миротворцев, но, в конце концов, Кремль все-таки удалось склонить к диалогу.

Климкин добавил, что украинская сторона вместе с Францией и Германией расписала этапы работы миссии голубых касок таким образом, чтобы РФ не удалось сорвать ни один из них.

Читайте также: Волкер отреагировал на объявленные "выборы" в псевдореспубликах на Донбассе

Кроме того, по его словам, вероятный формат работы миротворческой миссии ООН на Донбассе украинская сторона скоординировала со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.