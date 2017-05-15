Во всем мире начался сбор подписей за деоккупацию Крыма

Подписная кампания будет проходить до 1 декабря в Украине, Польше, Румынии, Турции, Канаде и США.

Меджлис крымскотатарского народа обратится к ООН, Европарламенту, Совету ЕС и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с требованием немедленного прекращения российской оккупации Крыма. Об этом глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил сегодня, 15 мая, в ходе пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент QHA.

Он отметил, что на заседании исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар был утвержден текст обращения к данным международным организациям.

- Мы требуем, чтобы были осуществлены меры, направленные на немедленное прекращение российской оккупации Крыма, немедленное освобождение политзаключенных, полный вывод войск РФ с полуострова и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах, включая АР Крым и город Севастополь. Требуем начать работу над созданием международного трибунала по поводу преступлений, совершенных Россией против Украины и ее граждан, в том числе против крымскотатарского народа; выступить гарантами защиты, сохранения и развития крымскотатарского народа, что будет обеспечено через реализацию им своего неотъемлемого права на самоопределение в форме национально-территориальной автономии в границах Крыма в составе унитарного Украинского государства, - говорится в тексте обращения.

По словам Чубарова, сегодня стартует подписная кампания - сбор подписей под данным обращением, которая будет проводиться волонтерами в Украине, Польше, Румынии, Турции, Канаде и США и продлится до 1 декабря текущего года.

Глава Меджлиса отметил, что организаторы планируют собрать около миллиона подписей, которые будут переданы в вышеупомянутые организации.

QHA Крымские Новости

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