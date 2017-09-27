Военная прокуратура начала расследование взрывов на складах боеприпасов в Калиновке как диверсию. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

"По состоянию на настоящее время на месте чрезвычайного происшествия работают следственно-оперативные группы военных прокуратур Центрального региона Украины и Винницкого гарнизона, Винницкого зонального отдела Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, подразделения Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Винницкой области", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на складах произошли неконтролируемые взрывы снарядов 122 и 125 калибра.

Военная прокуратура Центрального региона Украины внесла сведения в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ст.113 УК Украины по факту совершения диверсии на территории воинской части, дислоцированной в Калиновке Винницкой области.

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал УНН, из-за пожара на складах в Винницкой области эвакуированы более 30 тыс. человек.

Накануне, 26 сентября, около 22:00 на военных складах населенного пункта Калиновка Винницкой области, произошел пожар.

В ВСУ сообщили, что пожар охватил 10% площади военного арсенала в Винницкой области.