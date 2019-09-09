Военную прокуратуру нужно ликвидировать - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что военную прокуратуру нужно ликвидировать, а вместо нее создать новое ведомство, которое будет заниматься преступлениями против порядка несения военной службы. Об этом пишет "РБК-Украина".

По его словам, деятельность такого подразделения будет связана с обеспечением работы в районе ООС.

Также может быть создан департамент, который занимался бы военными преступлениями и преступлениями против человечности, собирал бы и документировал все материалы, связанные с "событиями на востоке и с оккупацией Крыма", взаимодействовал бы с органами юстиции других стран.

Закон, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры, будет рассматриваться парламентом на этой неделе. После этого, по его словам, будет определен порядок передачи производств.

Часть людей в военной прокуратуре, по мнению генпрокурора, должна оставить свои должности, это будет происходить через переаттестацию.

При этом, Рябошапка надеется, что большинство будут соответствовать "критериям профессионализма и доброчестности", и, если захотят, продолжат работать "по направлению военных преступлений".