Военный комитет НАТО впервые в истории провел выездное заседание в Украине

Впервые в истории Украины в стране состоялось выездное заседание Военного комитета НАТО на уровне военных представителей. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Львовской ОГА Олег Синютка.

"Впервые в истории Украины выездное заседание Военного комитета НАТО произошло на Львовщине. Уверен, при поддержке Североатлантического альянса и совместными усилиями мы отстоим независимость Украины и вернем оккупированные территории Востока и Крыма", - написал он.

Заседание состоялось в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в среду, 18 апреля, во Львове.

Напомним, заместитель генерального секретаря НАТО, американский дипломат Роуз Геттемюллер заявила, что члены НАТО уделят внимание Украине и ее намерениям стать членом Альянса на саммите.

10 марта НАТО предоставило Украине статус страны-аспиранта. Таким образом Альянс официально признал стремление Украины к членству в нем. При этом президент Петр Порошенко неоднократно заявлял о намерении закрепить в Конституции страны стремление в ЕС и НАТО.

Ранее Порошенко заявлял, что Украина будет настаивать на получении плана действий членства в НАТО.

План действий по членству в НАТО - это программа действий для стран - кандидатов в члены организации. В соответствии со статьей 10 Североатлантического договора, НАТО остается организацией, открытой для приема новых стран. ПДЧ принято 24 апреля 1999 на саммите НАТО в Вашингтоне, США.