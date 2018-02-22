Военный прокурор о допросе Порошенко: гарантирую много интересного впереди

Во время допроса президента Петра Порошенко в деле о госизмене Виктора Януковича сторона защиты не соблюдала норм Уголовно-процессуального кодекса.

Такую оценку процесса дал главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Заметно разительное отличие между соблюдением требований УПК составом суда, государственными обвинителями и абсолютно неконструктивной позицией защиты. Адвокаты защиты сознательно не смогли или не захотели перекрестным допросом свидетеля опровергнуть доказательства аннексии Крыма, руководство этими процессами должностными лицами РФ (в частности, Глазьевым и Затулиным), факт легитимного пребывания и попытки свидетеля не допустить неконституционных действий на суверенной территории государства в Крыму", - отметил Матиос.

Он пояснил, что адвокаты не имеют права на неограниченное количество вопросов к свидетелю.

"Вопросы защиты и обвинения четко регламентированы объемом обвинения и предоставленными сторонами процесса доказательствами о конкретных событиях, а не сентенциями о толковании норм законов... Все еще впереди - в дальнейшем посмотрите допросы свидетелей защиты. Будет много интересного. Гарантирую", - написал Матиос.

21 февраля состоялся допрос последнего свидетеля стороны обвинения по делу о государственной измене Виктора Януковича - Петра Порошенко. Из-за плотного графика нынешний глава государства говорил через видеосвязь с Администрации президента.

Допрос завершился досрочно после того, как адвокаты начали задавать вопросы, не относящиеся к делу.