Война на Украине — главная проблема Европы (Ilta-Sanomat, Финляндия)

Президент Финляндии Саули Ниинистё о миротворческой операции на Украине: «Финляндия должна быть вовлечена и морально и физически»

По словам президента Саули Ниинистё, Финляндия могла бы участвовать в миротворческой операции на Украине «и морально и физически», если она получит мандат ООН.

Президент Финляндии Саули Ниинистё считает войну на Украине самой большой проблемой Европы.

Поэтому, по его мнению, в интересах Финляндии — принять участие в том числе и в возможной миротворческой операции на востоке Украины, если страна получит мандат и одобрение всех сторон.

«Если есть даже небольшая вероятность того, что таким образом ситуация изменится, то Финляндия должна быть вовлечена и морально и физически. Нет ничего невозможного в пределах имеющихся у нас ресурсов», — сказал Ниинистё финским журналистам на Мюнхенской конференции безопасности.

Издание «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat) попросило Ниинистё пояснить, что значат слова о «физическом» участии.

«Конечно, речь идет о войсках. Если появится договоренность и если на это будет распространяться мандат ООН. Конечно, в интересах Финляндии — развязать этот узел Европы», — сказал Ниинистё.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen) представил на Мюнхенской конференции доклад, в котором ООН предлагается отправить на Украину миротворческие силы в количестве 20 тысяч человек.

Идея об отправке миротворцев изначально высказывалась Украиной, позже Россия тоже дала этой инициативе зеленый свет. Пока что взгляды сторон на проведение операции сильно расходятся.

По мнению Ниинистё, предложенный Расмуссеном список возможных участников миротворческой операции, в котором есть страны, не водящие в состав НАТО, является немного «нереалистичным».

«Рассмуссен говорил о Финляндии, Швеции, Австрии и, возможно, Ирландии, а также о большой группе военнослужащих. Я думаю, что это немного нереалистично», — сказал Ниинистё.

Идею возможной отправки финских войск на Украину ранее прокомментировал и министр обороны страны Юсси Ниинистё (Jussi Niinistö). Он был настроен более скептично, чем президент.

По мнению министра Ниинистё, миротворческая операция предполагает в первую очередь заключение серьезных договоренностей между Россией и Украиной, а также соблюдение перемирия в течение долгого времени.

«В прошлом году на Восточной Украине погибло 200 украинских солдат, 100 мирных жителей, было зафиксировано 400 случаев нарушения перемирия. Я не отправил бы туда финнов прямо сейчас. Ситуация должна проясниться, нужно заручиться поддержкой ООН», — сказал Ниинистё.

Если Финляндию когда-нибудь официально попросят принять участие в миротворческой операции, необходимо будет обдумать и то, придется ли Финляндии отказаться от каких-либо других операций.

В прошлом году в международных миротворческих операциях принимали участие около 500 финнов.

«Если зайдет речь об участии в какой-то новой операции, то нам придется подумать, от какой другой операции мы могли бы отказаться. И нужно помнить, что нас уже попросили отправить дополнительные силы и в Афганистан».

Арья Паананен