Война в Украине и аннексия Крыма не должны стать для мира привычными - Зеленский

Война на Донбассе и аннексия Россией Крыма, которые продолжаются уже шестой год, не должны превратиться для мирового сообщества в привычное состояние.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский 15 февраля во время выступления на Украинском ланче в Мюнхене.

"Война в Украине и аннексия Крыма продолжаются, к сожалению, шестой год. И это не должно стать для международного сообщества привычным положением вещей", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что о стабилизации безопасности в европейском регионе можно будет говорить только тогда, когда на Донбассе будет царить всеобъемлющий мир, и Украина восстановит свои территории в пределах международно признанных границ. В то же время он заверил, что Украина продолжает двигаться дипломатическим путем, выполняя договоренности, достигнутые в "нормандском формате".

В то же время Зеленский напомнил, что несмотря на договоренности всех сторон, пока не достигнуто полное прекращение огня, и за последние два месяца украинские позиции были обстреляны более 400 раз, а защитники Украины продолжают погибать на Донбассе.

"Без полной и постоянной тишины невозможно двигаться к решению любых политических вопросов на этих территориях, на этих украинских, настаиваю, территориях. В то же время мы точно знаем, что на Донбассе обязательно воцарится мир, а формулировка, которая мне не нравится, скажу откровенно, "временно неподконтрольные территории" навсегда исчезнет из нашего лексикона", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось, 14-16 февраля в немецком Мюнхене проходит Международная конференция по безопасности.