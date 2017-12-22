Войну Украина еще не выиграла, но победа точно впереди - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что войну, развязанную Российской Федерацией, Украиной еще не выиграла, но победа точно впереди.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал во время выступления по случаю 100-летия дипломатической службы Украины.

"Обеспечение международной поддержки Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, укрепление международной коалиции в поддержку нашей с вами борьбы против российской агрессии я считаю одним из главных трех своих приоритетов наряду с развитием украинских Вооруженных сил и наряду с решительным прогрессом в осуществлении реформ", - подчеркнул Порошенко.

"И недооценки дипломатического фронта Украина никогда больше не допустит. Наши с вами победы на этом фронте действительно являются безоговорочными, а поддержка Украины и ее независимости на международной арене сегодня является беспрецедентной с точки зрения истории и правды. Хотя, вместе с тем, я далек от того, чтобы недооценивать агрессора, который как на военном, так и на дипломатическом фронте борется с нами. И, несмотря на выигранные дипломатические битвы хочу заявить, что войну мы с вами еще не выиграли, но победа точно у нас впереди", - заявил президент.