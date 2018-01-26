Волкер и Сурков не пришли к единой позиции по Донбассу - СМИ

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков во время переговоров в Дубае не пришли к единой позиции по украинскому закону о реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. "Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.

Он уточнил, что конкретных решений по итогам встречи не принято, но "стороны договорились продолжить диалог". Читайте также: В Кремле заявили, что не ждут результатов от встречи Суркова и Волкера

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что результатов от встречи Суркова и Волкера ждать не следует. По его словам, речь идёт только об обмене мнениями по поводу ситуации на востоке Украины. В свою очередь, Волкер также выразил мнение, что стороны могут и не прийти к согласию во время этой встречи. Однако, по его словам, обеспечить безопасность для всех жителей Донбасса можно благодаря миротворческим силам ООН.