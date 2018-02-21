Волкер и Турчинов обсудили закон о реинтеграции Донбасса

Cпецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обсудили закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях".

Об этом Волкер написал в своем микроблоге Twitter.

"Встреча с секретарем СНБО Александром Турчиновым для обсуждения законопроекта о реинтеграции и необходимости защиты прав и благополучия граждан Украины, проживающих на Донбассе", - написал Волкер.

Стороны, по его словам, также обсудили необходимость мирного разрешения конфликта на востоке Украины.

Напомним, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса во втором чтении и в целом.

Вечером 23 января президент Петр Порошенко провел переговоры с Волкером, в ходе которых обсуждался процесс освобождения заложников, размещение миротворцев ООН в зоне АТО, а также закон о реинтеграции Донбасса.

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