Волкер исключил возвращение Крыма Украине военным путем

Соединенные Штаты Америки исключают возможность возвращения аннексированного Россией Крыма Украине военным путем.

Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе видеобрифинга из Брюсселя.

"Сегодня 5-я годовщина российской аннексии Крыма. США, ЕС, НАТО не признают этого. Это незаконная оккупация и захват территории. Мы стоим вместе с Украиной и настаиваем на том, что ее территориальная целостность должна быть восстановлена... Нет военного решения в том смысле, что Украина вернет Крым силой. С военной точки зрения это было бы катастрофой. Это привело бы к потере тысяч и тысяч жизней. Это не то, что кто-то мог бы обдумывать. Поэтому его невозможно вернуть силой", - сказал он.

Волкер добавил, что за 5 лет оккупации в Крыму происходят ограничения прав и свобод человека, депортации, аресты и политические заключения, и призвал Россию освободить незаконно удерживаемых лиц.

"Мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков. Атака на корабли, заключение моряков - полностью вне международного права. Мы призывали с самого начала Россию немедленно освободить моряков. Россия отказалась и сказала, что не хочет этого делать во время президентской кампании в Украине. Мне это кажется очень циничным решением держать их как политических заключенных из-за президентских выборов. Они должны быть немедленно освобождены... призываем к освобождению всех заложников", - сказал он.

Волкер также подтвердил, что США готовы и в дальнейшем оказывать военную помощь в поставках оружия, если Украине это понадобится.

Накануне президент Петр Порошенко заявил, что сразу же после президентских выборов сделает все возможное, чтобы освободить Крым и вернуть его Украине.