Волкер: "ЛДНР" должно исчезнуть, их выборы нелегитимны

Новые "выборы" на оккупированном Донбассе, объявленные пророссийскими террористами на осень этого года, полностью нелегитимны, опасны и нарушающие логику Минских договоренностей.

Об этом в среду, 12 сентября, в интервью Deutsche Welle заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер.

Волкер напомнил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

- Если следовать логике минских соглашений и возвращению этой территории под контроль Украины, то эти образования (марионеточные "республики". - Ред.) должны исчезнуть. Поэтому проведение выборов - само по себе нелегитимно, учитывая условия безопасности, но также и потому, что это не те образования, которые должны существовать. Когда там будет безопасность - тогда и должны проводиться выборы, - подытожил Волкер.

Волкер подчеркнул, что выборы должны проводиться тогда, когда будут базовые условия безопасности. При этом он считает, что в ближайшие месяцы прогресс по урегулированию ситуации в Донбассе не предвидится - "россияне, очевидно, решили пока не предпринимать никаких усилий для мира, а скорее выжидать результатов выборов в Украине"

Псевдовыборы главарей террористических организаций ЛНР и ДНР назначены на 11 ноября 2018 года.

К слову, второй президент Украины, представитель страны в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил об опасности для Минского процесса из- за "выборов" в Донбассе.

По материалам ICTV Факти, ЛІГАБізнесІнформ