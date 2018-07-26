Волкер: На Донбассе необходима масштабная миротворческая миссия ООН

Специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркнул необходимость масштабной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Об этом Волкер заявил в интервью украинской службе Голоса Америки.

Спецпредставитель отметил, что 26 июля в Берлине встретятся политдиректора МИД стран "нормандской четверки", чтобы обсудить ситуацию на востоке Украины. На этой встрече будут говорить в частности о том, как должна выглядеть миротворческая операция ООН.

"Россия предложила идею, чтобы ООН обеспечила защиту мониторинговой миссии ОБСЕ. Впрочем, по мнению США, Германии, Франции и Украины, должна быть настоящая миротворческая миссия, чтобы обеспечить безопасность на более широком уровне. Надеюсь, мы сможем обсудить именно этот формат миротворческой миссии", - подчеркнул Волкер.

Дипломат добавил, что идея развертывания миротворческой миссии ООН будет успешной только в случае, если Россия решит закончить конфликт и выведет свои войска.

"Мы очень много думали над процессом ( с коллегами из Франции и Германии - Ред.). Вскоре я буду говорить с российскими коллегами, чтобы передать им наши идеи", - заявил спецпредставитель.

Волкер также рассказал, что встреча с помощником президента РФ Владиславом Сурковым состоится после встречи политдиректоров МИД стран "нормандской четверки".

США и Украина предложили разместить миротворческий контингент под мандатом ООН на всей территории Донбасса, включая неконтролируемые участки границы с РФ. Киев считает, что миротворцы смогут стать твердым гарантом достижения мира.

В то же время Россия, контролирующая боевиков на востоке Украины, выступает за ограничение мандата миротворцев ООН только территорией на линии соприкосновения.

Несколько стран уже согласились принять участие в миротворческой миссии.