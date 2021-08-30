Волкер назвав ключову тему зустрічі Зеленського і Байдена

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер заявив про те, що ключовою темою зустрічі президента України Володимира Зеленського та лідера США Джо Байдена має стати посилення безпеки України. Про це Волкер розповів в інтерв'ю телеканалу "Дім".

За його словами, в Україні є розумні очікування від зустрічі, діалог повинен стосуватися безпеки країни. З урахуванням російської агресії, окупації територій, нарощування військової потужності РФ поблизу українських кордонів, загрози поглинання Білорусі Росією. Плюс масштабні російські військові навчання "Захід-2021", які пройдуть в Білорусі з 10 по 16 вересня.

"Тому я думаю, що Україна має всі об'єктивні підстави вважати, що США просто зобов'язані обговорювати проблеми безпеки України", - сказав Волкер.

США в свою чергу очікують від України продовження боротьби з корупцією, реформи судової системи та інших реформ.

"Думаю, уряд України також погодиться з цим, але це не альтернатива вирішення питань безпеки. Все має бути. І я сподіваюся, що два наших лідери зможуть обговорити ці проблеми і досягти повного взаєморозуміння", - підсумував дипломат.

Як повідомлялося, заплановану зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена переносили вже двічі. Очікується, що переговори двох лідерів пройдуть у Вашингтоні 1 вересня.

За матерiалами Телеканал "Дом"