Волкер о статусе Крыма: Предстоит долгий период разногласий с РФ

Представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не признает захват Крыма Россией. Об этом он сказал в интервью российской радиостанции Эхо Москвы.

"Мы не признаем захват Крыма Россией, его заявленную аннексию. К счастью, в Крыму не ведутся активные военные действия, как на Донбассе, так что нам надо сосредоточиться на решении проблем в тех местах, где идут бои. И минские соглашения дают возможности для этого, нам просто нужно увидеть, что положения договора соблюдаются, чего мы пока не наблюдаем. С Крымом, я думаю, нам предстоит долгий период разногласий по поводу его статуса", - подчеркнул Волкер.

Отвечая на вопрос, сохранятся ли санкции, если Россия отведет войска и оружие из Донбасса, но не вернет Украине Крым, Волкер сказал: "Санкции, как европейские, так и американские, относятся к разным категориям. Есть санкции, наложенные за заявленную аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение в Донбасс. Есть санкции в рамках Закона Магнитского. Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций".

По его словам, самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение минских соглашений.

"И если бы Россия вышла из Донбасса, положения минских договоров были применены, и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - отметил Волкер.

Он считает, что в вопросе того, что смогло бы заставить оккупантов уйти из Донбасса и вернуть Крым Украине, "России нужно пересмотреть и занять новое место в контексте архитектуры европейской безопасности".

"Что касается Донбасса, то тут проще. Россия уже заявила, что в рамках минских соглашения она согласна рано или поздно вернуть Украине суверенитет над ее территориями. Так что это вопрос того, как попасть из одной точки в другую. И это вопрос не изменения заявленной позиции России, а поиска пути превращения этой позиции в реальность", - объяснил Волкер.

Представитель США по вопросам Украины добавил, что этот путь еще не найден.

31 августа Волкер заявил, что никакой принципиальной разницы между российским захватом Крымского полуострова и оккупацией части Донбасса нет.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.