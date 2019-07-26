Волкер посетил Станицу Луганскую

Американская делегация в зоне ООС пообщалась с украинским военным командованием и местными жителями.

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер и временный поверенный Уильям Тейлор в пятницу, 26 июля, посетили зону проведения операции Объединенных сил. Представители американской делегации осмотрели КПВВ "Станица Луганская" и пообщались с местными жителями, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В ходе визита Волкер и Тейлор встретились с командующим Объединенными силами Александром Сырским. Командующий провел брифинг, посвященный безопасностной ситуации в зоне ООС.

Как сообщалось, 25 июля спецспредставитель Госдепартамента США Курт Волкер прилетел в Киев. В первый день своего визита в Украину американский дипломат встретился с пятым президентом Украины Петром Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным, а также председателем набсовета "Укроборонпрома" Айварасом Абромавичюсом. 26 июля Волкер провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, обсудив с ним ситуацию в зоне ООС и усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта в Донбассе.