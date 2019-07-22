Волкер поздравил украинцев с выборами в Раду и анонсировал визит

Специальный представитель Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер на этой неделе осуществит визит в Украину.

Об этом Волкер сообщил в микроблоге Twitter. "Поздравляю народ Украины - решительное голосование за реформы! С нетерпением ожидаю встречи и в Украине на этой неделе", - подчеркнул Волкер.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Верховную Раду Украины состоялись 21 июля 2019 года. По предварительным данным, в парламент проходят "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Европейская солидарность", "Батькивщина", "Голос".