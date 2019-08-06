Волкер предлагает организовать встречу с Сурковым в конце августа - СМИ

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отправил запрос на встречу с помощником российского президента Владиславом Сурковым. Об этом заявил журналистам директор Центра политической конъюнктуры России Алексей Чеснаков.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, США предлагают провести эту встречу в конце текущего месяца.

"Курт Волкер предлагает организовать встречу с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в конце августа", - сказал собеседник. По его данным, Россия на данный момент сроки возможной встречи не согласовала.

Напомним, что в апреле 2018 года в Кремле заявили, что переговоры Волкера и Суркова приостановлены, поскольку есть пауза и в работе "нормандской четверки".

После вступления в должность 7 июля 2017 года Курт Волкер провел четыре раунда переговоров с Владиславом Сурковым, посвященных Украине. 21 августа 2017 года Волкер и Сурков встречались в Минске, 7 октября и 13 ноября - в Белграде, а 26 января 2018 года - в Дубае. По материалам Интерфакс

