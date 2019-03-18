Волкер рассказал о личной вражде между Порошенко и Путиным

Украинский президент Петр Порошенко является врагом для главы Кремля Владимира Путина

Об этом на видеобрифинге из Брюсселя заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает УНИАН.

Спецпредставитель США отметил, что Соединенные Штаты не имеют позиции по поддержке того или иного кандидата в президенты Украины.

"Мы поддерживаем принципы. Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановление Украиной ее суверенитета и территориальной целостности. Поэтому это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам", - отметил Волкер.

"Я думаю, что это правда. По сути, это не только правда, а и то, о чем Россия сама говорила, что она хочет видеть, как Порошенко терпит поражение, и это просто факт. Я думаю, что существует личная вражда между президентом Путиным и президентом Порошенко ", - заявил Волкер и добавил, что российский лидер "ожидает изменений" в Украине.

При этом Волкер не уверен, что Россия определяет какого-то конкретного кандидата среди иных для поддержки.

В то же время он отметил, что ожидает от любой власти в Украине продолжения пути укрепления демократических институтов, проведение реформ и борьбы с коррупцией.

Напомним, по словам Волкера, антироссийские ограничительные меры должны ужесточаться до того момента, пока Москва не покинет оккупированные территории Украины.