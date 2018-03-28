Волкер рассказал о причинах обострения конфликта на Донбассе

Нынешнее обострение боевых действий на Донбассе связано с особенностями украинского конфликта, который имеет тенденцию периодически усиливаться и угасать.

Такое мнение в интервью "Голосу Америки" высказал специальный представитель Государственного департамента США в делах Украины Курт Волкер.

По его словам, эта маятниковая тенденция длится годами.

"Ранее в этом году и в феврале прошлого года был очень плохой период. Режим прекращения огня вовсе не выглядел как прекращение огня. В сентябре уменьшилось количество нарушений режима прекращения огня, но позже осенью опять усилились обстрелы", - вспомнил Волкер. Читайте также: Польша передала Волкеру пакет предложений по санкциям против России - МИД

Он добавил, что в настоящее время эта тенденция остается.

"Несколько последних недель было на самом деле немного лучше, но сейчас опять напряжение увеличивается", - отметил спецпредставитель.

Как ранее сообщало агентство, за последние 8 месяцев работы специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер планирует уже свой седьмой визит в Украину.