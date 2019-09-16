Волкер: Роль Цемаха в деле о крушении Boeing 777 преувеличена

Специальный представитель Государствеенного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает преувеличенной значимость Владимира Цемаха, который является фигурантом в деле о крушении Boeing 777 на Донбассе, сообщает ТСН.

По словам американского дипломата, цена обмена Цемаха для Украины была не настолько высокой, как все говорят.

"Важно было вернуть других политических заключенных, включительно с Сенцовым. Все это важно. Не думаю, что мы бы узнали что-то новое от подозреваемого в атаке на МН17, кроме того, что мы уже знаем. Поэтому, не думаю, что цена была настолько высокой, как об этом говорят. В то же время, важно освободить пленных из России. Очень важно. Поэтому, считаю, обе страны сделали шаг вперед, и, я надеюсь теперь, чтобы придать дальнейший импульс, надо провести еще обмены. Должны быть освобождены все заложники на Донбассе", - подчеркнул Волкер.

Вместе с тем он отметил важность прекращения огня и разведения сил.

"Это шаги, на которые Россия не хочет идти. Но обмен может способствовать определенным возможностям для этого", - отметил американский дипломат.

Также Волкер ответил на вопрос о том, есть ли шанс поменять всех пленных до конца года.

"Знаете, это зависит от обстоятельств. Думаю, чем больше людей освободят, тем лучше. Должно быть предложение обменять "всех на всех", но могут быть проблемы с определением. Россия распространяет свою трактовку пленных на тех, кто задержан в ходе конфликта, и на тех, кто арестован по разным причинам в других местах, - заявил спецпрредставитель США. - И я говорил, что при наличии желания России это (согласование сроков обмена, - ред.) возможно. Я знаю, что такое желание есть у украинской стороны. Да теперь еще Россия должна это продемонстрировать".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири сообщила, что в Нидерландах Владимира Цемаха переквалифицировали из свидетелей по делу об уничтожении малайзийского авиалайнера Boeing 777 на Донбассом в подозреваемые.