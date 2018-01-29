Волкер: Россия стала более сговорчивой в вопросе миротворцев на Донбассе

Россия уже не исключает возможность развертывания миротворческой миссии ООН по всей территории на Донбассе, включая российско-украинскую границу. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время телефонного брифинга в понедельник.

"Да, есть желание видеть более широкий мандат миротворческих сил, чем только защита наблюдателей, включая доступ ко всей территории конфликта, в том числе прилегающей к международной границе", - заявил Волкер.

При этом американский дипломат отметил, что в этот раз во время его переговоров с Сурковым в Дубае 26 января российская сторона была более открытой в вопросе размещения миротворцев на Донбассе. "Мы не представили конкретный план. Мы имели дискуссию, как это можно реализовать на практике. Вы должны иметь миротворческие силы на всей территории, следовательно, только при таком условии будет возможность провести выборы. И это будет одной из задач миротворческих сил, чтобы обеспечить безопасность выборов", - добавил спецпредставитель США по Украине.

Ранее группа ИС сообщала о том, что Волкер сообщил, с чего может начаться размещение миротворцев ООН на Донбассе.