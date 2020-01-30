Волкер считает, что Зеленский "оказался в изоляции" из-за процесса импичмента Трампа

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что межпартийное политическое противостояние в США, особенно процесс импичмента Трампа, привело к тому, что Зеленский оказался изолированным и незащищенным.

Такое мнение он высказал в материале для Foreign Policy.

По словам Волкера, политические баталии в США негативно повлияли на двусторонние отношения и "сбили с курса" Зеленского.

"Настроенный на реформы президент Украины Владимир Зеленский, оказался в определенной степени изолированным и незащищенным", - сказал он.

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Вместе с тем Волкер убежден, что госсекретарь США Майк Помпео должен возобновить предоставление помощи Украине для борьбы с РФ.

По его мнению, этому может способствовать визит Помпео в Украину.

"Успешность Украины является главным фактором в желаемом преобразования России в мирную и успешную демократическую страну - партнера международного сообщества", - добавил Волкер.

Также экс-представитель госдепартамента США отметил, что Запад смог бы работать с Россией вместо расходования ресурсов на защиту от нее.

"Вместо того, чтобы тратить огромные ресурсы на защиту от воинственной России, Запад смог бы работать с Россией, которая сосредотачивается на улучшении жизни народа", - отметил он и сказал, что Украина является ключом в данном процессе.

Напомним, 21 января, Верхняя палата парламента США начала рассмотрение дела об импичменте президента Америки Дональда Трампа. Сначала сенаторы рассматривают резолюцию, которая определит регламент слушаний, а впоследствии начнутся слушания об импичменте по сути. Сторона обвинения будет от Палаты представителей, а защита - юристы Дональда Трампа.

Присяжными будут сами сенаторы.

Впоследствии стало известно, что республиканцы в Сенате Соединенных Штатов Америки проголосовали за правила процесса импичмента президента США Дональда Трампа, которые предложил лидер республиканского большинства Митч Макконнел.

Как известно, 25 сентября Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал стенограмму разговора президента Украины Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа, вследствие чего начались слушания по делу импичмента американского лидера. Речь идет о переговорах президентов 25 июля 2019 года.

Тем временем адвокаты президента начали представлять в Сенате США свою позицию относительно импичмента.

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