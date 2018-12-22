Волкер: Такі санкції, як відключення Росії від SWIFT, не можна відкидати, але вони не є тим, що може бути запроваджено

Відключення Росії від системи SWIFT вплине не тільки на цю країну, але й на союзників США, сказав спеціальний представник Державного департаменту США щодо України Курт Волкер в інтерв'ю газеті "День", яке вийшло 20 грудня.

"Що стосується SWIFT, сподіваюся, що це було точно передано в Україні, бо повідомлення англійською мовою було неточним. Мене запитали про різноманітні варіанти санкцій, включаючи SWIFT. І моя відповідь була такою: це буде "ядерний варіант", бо це не лише вплине на Росію, а також і на наших союзників. Тому такі санкції не можна виключати, але вони не є тим, що може бути запроваджено", - зазначив він.

За словами Волкера, США не хочуть "заходити занадто вперед" у питанні санкцій проти Росії, щоб європейські союзники не розглядали це як конфронтацію між двома країнами, "адже це зовсім не так".

"Ідеться про те, що Росія діє проти України та Заходу, США - проти всіх нас. І саме через це ми працюємо тісно з нашими європейськими союзниками. У понеділок я був у Брюсселі і саме через цю причину говорив із представниками НАТО і ЄС про координацію нашої відповіді", - додав він.

В інтерв'ю "Голосу Америки", яке вийшло 6 грудня, Волкер сказав, що можливість відключення Росії від SWIFT залишається "Це називають ядерною опцією, але вона залишається", - процитував його телеканал. Так він відповів на запитання про можливі санкції проти Росії через захоплення 25 листопада українських кораблів у Чорному морі.

10 грудня Сейм Литви ухвалив резолюцію на підтримку України, у якій є заклик відключити Росію від SWIFT, якщо Москва не піде на деескалацію.

Система SWIFT дає змогу банкам і компаніям обмінюватися фінансовими повідомленнями по всьому світу. Для розрахунків усередині Росії існують інші способи роботи, проте міжнародні транзакції без SWIFT неможливі.